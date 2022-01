Kindlustused maksavad hädaliste kulude katteks umbes poole kogutud rahast

Helilooja ja viiuldaja Tõnu Raadikut Mehhikos tabanud südamerike ja esialgu 75 000-dollariliseks hinnatud haiglaarve on jõudnud paljude teadvusesse just selle tõttu, et sotsiaalmeediasse paiskunud väite järgi ei tahtnud reisikindlustuse väljastanud firma BTA operatsioonikulu katta. Sestap hakkasid heategijad Raadiku aitamiseks ruttu raha koguma. Kindlustus – küllap õigustatult mures oma reputatsiooni pärast – on tõtanud kinnitama, et tegemist on arusaamatusega ja et kinni makstakse mõlemad Raadikule vajalikuks osutunud operatsioonid.