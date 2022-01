Nõmmel 200 ruutmeetri suurust maja elektriga kütva Pauli sõnul soosivad eile väljakuulutatud energiahüvitised selgelt gaasiga kütjaid. «Minu arvutuste kohaselt saaksin ma gaasiga maja küttes ligikaudu poole rohkem kompensatsiooni kui praegu,» ütles Paul. Ta lisas, et kuna hüvitis on siiski küllaltki väike, on küsimus umbes poolesajas euros.