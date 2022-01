Jaapanis võib klient uut maasturit oodata kuni neli aastat

Maailma suurim autotootja Toyota üllatas oma kliente kirjaga, kus seisis, et kui klient soovib osta uut Land Cruiserit, siis võib tellimuse täitmisele kuluda kuni neli aastat. Kirjas lisati, et ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tarneaegu tulevikus lühendada ja tänab kliente mõistva suhtumise eest, vahendas BBC.

Samas keeldus Toyota pretsedenditult pika tarneaja põhjuseid kommenteerimast, märkides vaid, et see pole seotud praeguse pooljuhtide puuduse ega tarneahela probleemidega.

«Kuna Land Cruiser on väga populaarne mitte ainult Jaapanis, vaid kogu maailmas, siis vabandame, et eeldatavasti kulub palju aega, enne kui saame neid ostjatele tarnida,» teatas Toyota oma veebilehel.

Hiljuti teatas Toyota, et on sunnitud vähendama tootmist 11 Jaapani tehases, kuna Covid-19 nakatumiste tõttu on paljud töötajad rivist väljas.

Eestis Toyota kaubamärki esindava ELKE Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul on uue Toyota Land Cruiseri mudeli järele Aasias ja näiteks Venemaal meeletu nõudlus. «Puudus on viimasest, alles sügisel turule jõudnud mudelist 300 Series,» ütles Lepik. «See auto pole Euroopa müügiplatsidele veel jõudnudki.»

Lepiku sõnul on Land Cruiser üks vähestest «päris maasturitest», mis veel turule on jäänud. «Tegu on suure, vastupidava ja maastikuvõimelise autoga ning kuna konkurents on selliste autode pakkumise osas väike, siis ongi nende järele praegu väga suur nõudlus.»

Eestis müüakse peamiselt Land Cruiseri pisut väiksema keretüübiga mudelit 150. «Selle saab ostja Eestis kätte tublisti lühema ooteajaga. Kui praegu tellida, siis on auto oktoobriks kohal,» ütles Lepik. Väiksemate autodega on ooteajad praegu palju lühemad. «Näiteks mõningaid Corolla mudeleid võib saada ka paari kuu jooksul.»