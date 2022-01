Balti elektrisüsteemi koordineerimiskeskus alustab tööd sel suvel Tallinnas

Eesti Konkurentsiamet tegi selle otsuse eelmise aasta 30. novembril. Läti regulaator tegi otsuse 16. detsembril ja Leedu regulaator 23. detsembril.

«Hetkel käib süsteemihaldurite poolt keskuse rajamine ja vastavalt regulatsiooni nõudele ning regulaatorite otsusele peab keskus alustama tööd 01.07.2022,» ütles konkurentsiameti koostöö ja tugiteenuste osakonna juhataja Maarja Uulits BNS-ile.

Kuna keskuse asukohariigiks on Eesti, siis on konkurentsiametil edaspidi koordineerimiskeskuse regulaatori roll, mis tähendab, et otsest järelevalvet keskuse töö osas hakkab teostama Eesti Konkurentsiamet.

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid sõlmisid 2021. aasta novembris lepingu Balti riikide piirkondliku elektrisüsteemi koordinatsioonikeskuse (RCC) loomiseks Tallinna.

Balti RCC on üks kuuest Euroopa koordineerimiskeskusest, mis peavad ühiselt tagama üleeuroopalise elektrisüsteemi töökindluse. Piirkondlike koordinatsioonikeskuste loomise nõue tuleneb Euroopa Liidu puhta energia paketist ja nende eesmärk on ellu viia elektrisüsteemide käitamise planeerimisega seotud ülesandeid.

Piirkondlikud koordinatsioonikeskused ei asenda kohalikke süsteemihaldureid, vaid täiendavad nende rolli, viies ellu regionaalse tähtsusega ühiseid eesmärke.

Balti piirkondliku koordinatsioonikeskuse roll on edendada Balti süsteemihaldurite ühiseid tegevusi Balti riikide elektrisüsteemide töökindla toimimise tagamisel. Keskuse roll on toetada ka süsteemihaldurite lähituleviku suurimat ühist eesmärki, milleks on Balti energiasüsteemi liitmine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.

Kokkuleppe kohaselt on Balti riikide süsteemihalduritel Balti piirkondlikus koordinatsioonikeskuses võrdne osa. Keskuse igapäevaseid tegevusi hakkavad koordineerima võrdne arv eksperte kõigist kolmest Balti riigist. Keskust juhivad kolm riiki roteeruvalt.

Ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas andis selle nädala alguses Eleringile nõusoleku asutada Balti piirkondlik elektrisüsteemi koordineerimiskeskus koos Läti ja Leedu süsteemihalduritega.