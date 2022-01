Ministeerium piirab riigikaitse kaalutlustel päikeseparkide rajamist

Kaitseministeeriumi esindaja rääkis BNS-ile, et päikeseparkide rajamine raadiosüsteemi piirangualasse ehk raadiovaikuse tsooni suurendab raadiosagedusliku kiirgusmüra taset, millega väheneb vastuvõetavate raadiosignaalide vastuvõtu kaugus. Piirangualas hoitakse elektromagnetilist kiirgusmüra võimalikult madalal tasemel.

Kaitseministeeriumile on pandud kohustus tagada Eesti riigi sõjaline kaitse ning seetõttu ei saa kaitseministeerium anda kooskõlastust ühelegi rajatisele, mis võiks vähendada riigi kaitsevõimet.

Seetõttu ei saa kaitseministeerium anda ka kooskõlastust päikeseparkide rajamisele, mis vähendavad raadiosüsteemi töövõimet ja on oluline osa meie eelhoiatusest.

Ministeerium rõhutab, et arendajatel on enne plaanide tegemist võimalik konsulteerida kaitseministeeriumiga, et saada ülevaade, kas rajatav päikesepark jääb piirangualasse.