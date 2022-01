Eesti Gaas: fikseeritud hinnaga leping võiks tarbijale olla siduv

Turuhinna suured kõikumised on tabanud elektri- ja gaasiturgu ning seetõttu on oluline seista mõlema energia tarbijate eest ning pakkuda neile ühesuguseid võimalusi. Ning seetõttu tuleb fikseeritud hinnaga tähtajaliste lepingute puhul teha muudatusi ka gaasilepingute regulatsioonis, leiab Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot.

Selline muudatus annaks Noodi sõnul energiamüüjale kindlustunde, et tal on võimalik oma sisseostulepinguid täita ning tagada tarbijale hinnastabiilsus.

«Praeguste volatiilsete hindade puhul saab energiamüüja pakkuda fikseeritud hinda vaid siis, kui ta on veendunud, et klient endale võetud kohustusi kokkulepitud tähtaja vältel ka täidab, või mittetäitmise korral korvab müüjale tekkinud kahju,» ütles Noot oma kirjas riigijuhtidele.

Seadusemuudatus annaks julguse teha paremaid pakkumisi

Noodi sõnul on hinnakõikumiste tõttu mitmekordistunud tarbijate liikumise risk ning see on võtnud ettevõttelt mõistliku võimaluse fikseeritud hinda pakkuda. «Samas on selgelt tõusnud nõudlus fikseeritud hinnaga lepingute järele,» märkis ta.