Eesti pakiturg püstitas mullu kõigi aegade rekordi

«Siin tasub välja tuua, et kui Omniva turuosa oli veel 2020. aasta lõpus 52 protsenti, siis möödunud aasta detsembris langes see 41 protsendi juurde. Languse põhjustas rahvusvahelise mahu konsolideerimine – see tähendab, et peamiselt AliExpressi kaudu hakati soodsama tarnekulu tõttu ühe tellija pakke üheks saadetiseks kokku panema,» ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät pressiteates.