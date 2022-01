EL-i juht hoiatas Venemaad kaubandusliku kahju eest

Hoiatus tuleb ajal, mil lääneriigid ja Venemaa on eskaleerinud oma retoorikat seoses Ukrainaga, mille piiri lähedale on Moskva koondanud mitukümmend tuhat sõdurit. Hirm võimaliku rünnaku pärast on üha kasvanud.

«Kui olukord halveneb, kui tuleb mis tahes edasine rünnak Ukraina territoriaalse terviklikkuse vastu, vastame me sellele massiivsete majandus- ja rahandussanktsioonidega,» ütles von der Leyen Maailma Majandusfoorumi (WEF) virtuaalistungil.

«Euroopa Liit on Venemaa jaoks kaugelt suurim kaubanduspartner ja kaugelt suurim investor. Jah, see kaubandussuhe on meile oluline, kuid see on kaugelt olulisem Venemaale,» lausus ta.

«Me loodame, et rünnakut ei tule, aga kui see tuleb, oleme me valmis.»