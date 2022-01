VAATA OTSE ⟩ Inspiratsiooniseminar: kuidas õnnestumistest ja ebaõnnestumistest sihikindlalt edasi liikuda

Me kõik teame ükssarvikuid – maagiliste supervõimetega olendeid, kes suudavad ehitada miljardi dollari väärilisi ettevõtteid. Aga kes on sebra? Erinevalt ükssarvikutest keskenduvad sebrad mitte ainult kasumieesmärkidele, vaid ka jätkusuutlikkusele ja sotsiaalse vastutuse võtmisele. Nad on nelja jalaga maa peal.