WiFi võrkude ülekoormusele leitakse tänu täiendavale sagedusalale lahendus

Võimaldamaks kasutada uusi, kiiremaid ühendusi pakkuvaid WiFi seadmeid on Eestis raadiosagedusi käsitleva määruse uuendusega lisandunud 6 GHz sagedusala 5945 – 6425 MHz ja laiendatud on ka WiFi linkidele sobivat sagedusvahemikku 57-71 GHz. «Sellega on Eesti Euroopas üks esimesi riike, kus neid seadmeid lubatakse kasutada,» kommenteerib TTJA sideosakonna sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu.

6 GHz WiFi seadmed võimaldavad kiire koduse internetiühenduse juhtmevaba jagamist, avades uute seadmete kasutajatele vähem koormatud WiFi ressursi. 6 GHz alas võimaldavad need seadmed kasutada kuut 80 MHz või kolme 160 MHz laiust lisakanalit, kus on võimalik saavutada 1 Gbit/s ületavaid andmesidekiiruseid.

«Hetkel veel 6 GHz seadmeid Eesti turul müügis ei ole, kuid seadmetootjad töötavad aktiivselt ja lähiajal võib oodata lahendusi. Uute seadmete kohta leiab rohkem infot internetist kasutades märksõna «WiFi 6E router». Ise seadet tellides tuleb veenduda, et see vastab Euroopa reeglitele. Seda kinnitab seadme vastavusdeklaratsioon (Declaration of Conformity),» lisab Kulu.

Uue 6 GHz WiFi sagedusala kasutusel peab siiski arvestama ka teatavate piirangutega. Nimelt on sagedusala pigem ette nähtud kodustes tingimuste ehk siseruumides kasutamiseks, kus on lubatud kuni 200 mW-i kiirgusvõimsust. Välitingimustes on lubatud võimsused oluliselt väiksemad (kuni 25 mW) ning samuti on keelatud sagedusala kasutamine droonide juhtimiseks. Piirangud on vajalikud selleks, et WiFi seadmete kasutus ei häiriks samadel sagedustel lubatud satelliitsidet ja raadioliinide tööd.

Droonide juhtimiseks jäävad lubatuks 2,4 GHz WiFi (sagedused 2400 - 2483,5 MHz) ja 5 GHz WiFi alast sagedused 5170-5125 MHz.