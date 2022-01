Eesti inimesed otsivad aina enam juhutöid

Keda otsiti kõige enam?

Edetabeli tipus on ka igasugused abitööd tootmises, tunnihinnaks 4,50 eurot. Järgnevad tööampsud kaubanduses: riide- ja jalanõukaupluses makstakse tunnitasu 4–5 eurot. Need tööd on eriti populaarsed noorte ja üliõpilaste hulgas. Aga on otsitud ka Starshipi robotite juhte ja Bolti tõukerataste kokkukogujaid.

«Keskmine palgasoov on tööampsajatel 2021. aasta seisuga 5,70 eurot tunnis. Kas see on suurem või väiksem, sõltub ka valdkonnast ja ampsaja kogemustest. Näiteks on äriteenuste valdkonnas palgaootus 12,20 eurot tunnis. Raamatupidajate tööampse on meil eelmisel aastal ka olnud ja need on väga kiiresti täitunud,» rääkis Vanaselja.