Meelis Paavel jätkab töötukassa juhatuse esimehena

Töötukassa nõukogu esimees, Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas tunnustas juhatust tehtud töö eest. «Töötukassa on nii kriisis kui ka igapäevategevustes asjatundlikult toimetanud, reageerinud kiirelt muudatustele ja suunanud oma tähelepanu sinna, kus on abi kõige enam vaja olnud,» lausus ta.

Meelis Paavel ütles, et töötukassa tegevuse selgroog on ka edaspidi tööturumeetmete tulemuslik rakendamine, jätkusuutliku eelarve kindlustamine ja reservide taastamine, et reageerida kiirelt ning paindlikult nii töötajate kui ka tööandjate vajadustele. «Töötukassa soov on igati toetada inimese toimetulekut ja väärikat elustandardit töötuse ja töövõime languse korral, motiveerides samas inimest osalema ja liikuma tööturul,» rõhutas ta.