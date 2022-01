Starship lisab pakirobotitele Veriffi näotuvastuse

Starshipi vahendusel alkoholi või muu vanusepiiranguga toote tellimisel peab kasutaja esmalt läbima vanusekontrolli. Varem oli see pakirobotite puhul problemaatiline.

Veriffi tootejuht ja kaasasutaja Janer Gorohhov lisas, et nad otsivad pidevalt võimalusi, kuidas uue ajastu tehnoloogia inimeste kasuks tööle panna.

Mis ettevõtted on Veriff ja Starship?

Veriff on globaalne tehnoloogiaettevõte, mis võimaldab ettevõtetele isikusamasuse tuvastamise online-lahendust. Ettevõtte tehnoloogia suudab tuvastada üle 10 000 isikut tõendava dokumendi enam kui 190 riigist üle maailma. Veriffi klientideks on rahvusvahelised ettevõtted peamiselt finantstehnoloogia, krüpto- ja liikuvuse sektorist, sealhulgas Blockchain, Bolt, Deel, Mintos, Monese, Starship, Uphold, Wise jt.

Starship arendab isesõitvate robotkullerite teenust, mis on laienenud üle maailma. Ettevõtte robotid on iseseisvalt ja vajadusel ka inimjuhtimisel võimelised toimetama toitu, toidukaupasid ja pakke. Starshipi asutasid 2014. aastal Ahti Heinla ja Janus Friis. Ettevõtte tegevjuht on möödunud aasta juunist Alastair Westgarth.