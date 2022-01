Tuludeklaratsiooni esitamise eel tasub kontrollida dokumendi kehtivust

Dokumentide ja PIN-koodide olemasolul võtab tuludeklaratsiooni esitamine veebis aega vaid mõned minutid.

«Selleks, et alates 15. veebruarist mugavalt tuludeklaratsiooni esitada, peab inimesel olema kehtiv ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID või EL-i riigi e-ID koos kehtivate PIN-koodidega. Sellest aastast alates ei ole e-MTAsse võimalik siseneda läbi internetipanga,» sõnas MTA e-büroo teenusejuht Britta Kase.

Ta tuletas ka meelde, et tuludeklaratsiooni esitamisega pole tarvis kiirustada, sest seda on võimalik teha kuni 2022. aasta 2. maini. «Kuid selleks, et deklareerimise ajaks oleksid dokumendid ja PIN-koodid olemas, tulebki juba praegu nende kontrollimisega pihta hakata,» ütles Kase.

«Kohe 20-aastaseks saav ID-kaart aitas Eestist teha digiriigi. ID-kaart on läbi aastate edasi arenenud ning see on jätkuvalt turvaline viis ennast veebis tuvastada. Kuna ID-kaart on kohustuslik dokument, siis suurel osal Eesti inimestest on see ka rahakotis olemas ja valmis kasutusteks nii füüsilises kui ka digitaalses maailmas,» ütles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Maiu Nagel.

PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram selgitas, et juhul, kui inimese ID-kaart on kaotanud kehtivuse, tuleb esmalt minna veebilehele iseteenindus.politsei.ee. «Nõuetekohase foto, allkirjanäidise ja sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi taotleda vaid paari hiireklikiga. Juhul, kui foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad, tuleb need anda teenindussaali digikioskis, mis on avatud igal tööpäeval. Digikioskist liiguvad andmed automaatselt iseteeninduse veebikeskkonda, kuhu uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada,» ütles Abram.

«Kui ID-kaart kehtib, aga PIN-koodid on kadunud, on inimesel e-MTAsse võimalik sisse logida ka Smart-ID või Mobiil-IDga. Uute ID-kaardi PIN koodide saamiseks tuleb pöörduda PPA teenindusse. Neil, kelle dokument on välja antud enne 2018. aasta 30. novembrit ei ole võimalik uusi PIN-koode saada. Sellisel juhul tuleb taotleda uus ID-kaart, millega koos väljastatakse ka uued koodid,» rääkis Abram.