Lennundusseadusesse lisandub droonitõrjumise meede

Riigikaitse eesmärgil õhuruumi kasutamise regulatsioonis on olulisim muudatus LennSi täiendamine paragrahviga, millega Lennuliiklusteeninduse ASile (LLT) määratakse riigikaitselised ülesanded: tagada lennuliiklusteenuse, sidepidamis-, navigatsiooni- ja seireteenuse ning aeronavigatsioonialase teenuse osutamine. Sisuliselt tähendab see, et LLT peab määrama osa töökohti riigikaitselise töökohustusega töökohtadeks. Esiteks on seda vaja, et aidata kaitseväge või PPA-d kriisiajal ja teiseks, et tsiviillennuliiklus saaks kohe täielikult taastuda, kui riiki ohustav olukord on möödas. Kuidas LLT täpselt kaitseväge aitab, pannakse paika kaitseväe juhataja kehtestatava õhuruumi kontrolli plaaniga.