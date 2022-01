Austria pole rahul EL-i kavaga liigitada tuumaenergia roheliseks

Muu hulgas on kavas juriidilise kaebuse esitamine.

Euroopa Komisjon konsulteerib oma plaanide osas liikmesriikide ja Euroopa seadusandjatega reedeni. Lõplik tekst võidakse avaldada kuu lõpuks ja see muutub EL-i seaduseks alates 2023. aastast, kui enamik liikmesriike või Euroopa Parlament ei ole sellele vastu.

«Kui komisjon jätkab selle ettepanekuga tööd ja viib selle ellu, siis on selge, et me võtame kasutusele õiguslikud meetmed,» lisas roheliste poliitik.