Äpitaksojuht: eelmisel aastal ma makse ei maksnud

Boltist kinnitati Rus.Postimehele, et sissetulekute deklareerimine ja maksude tasumine on iga juhi vastutusel.

Vladimiri sõnul on ta juba avanud ettevõtluskonto. «Aga mida teha eelmise aasta sissetulekutega? Ja üldse, kuidas töötada taksojuhina, et pärast poleks halb?» küsib ta.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi selgitas, et platvormi kaudu taksosõidu pakkumine on ettevõtlus. «Ettevõtlusest teenitud tulult on maksude tasumiseks mitmeid variante. Kõige lihtsam on kasutada ettevõtluskontot, kus saab maksud kohe makstud ning hiljem ei teki eraldi deklareerimiskohustust. Teine variant on registreerida end ettevõtjana (FIE) või asutada tegevuse tarbeks osaühing,» selgitas Liivamägi.