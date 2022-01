Kinnisvaraportaal: energiatõhusal kinnisvaral on tekkinud selge eelis

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on Eestis vähe majapidamisi, mida käimasolev energiakriis ei ole raputanud ja see peegeldub hästi ka kinnisvarakuulutuste statistikas. «Energiatõhusus ei ole kunagi olnud kinnisvarakuulutuste vaatajate jaoks aktuaalsem kui praegu ja energiatõhusa kinnisvara eelistamise kasvu on näha juba ka möödunud aasta numbritest,» selgitas ta pressiteates.