Koda: energiakriisi lahendus seisab otse nina all

«Täna kodukütte hindadega toimuv on suurepärane näide sellest, mida tähendab kodumaine ressurss ja mida toob kaasa kellestki teisest sõltumine,» ütles Annus. «Fossiilse maagaasi hinnaralli kajastub küttearvel just nendel puhkudel, kus hakkepuidu asemel või kõrval kasutatakse kütmiseks gaasi. Kahjuks ei olnud peaministri kaheksas ettepanekus meie kodumaist ressurssi ehk puitu isegi mainitud.»

Taastuvenergia Koda soovitab valitsusel jõuda järelduseni, kuidas soodustada ja tõhustada biomassi kasutamist energeetikas nii kodu- kui ka tööstustarbija huvides. See hõlmab ka raiemahu mõistliku suuruse hinnangut just energiajulgeoleku prisma läbi, tagades ühtlasi jätkusuutliku metsamajandamise ning positiivse kliimamõju.

«Eestis on piisavalt biomassi, et sellega saaks jätkusuutlikult katta märkimisväärse osa Eesti energiavajadusest - täna pärineb üle poole tarbitud soojusenergiast just biomassist. Raiemahtude vähendamise tagajärjel tuuakse aga meie majandusmetsadest välja eeskätt kallim sortiment, millest saab toota mööblit, vineeri, paberit ja ehitada maju, kuid mille kõrval olev kõveram energiaks sobiv puit ja võsa jääb metsa. See jätab hakkepuidul töötavad katlamajad piisava tooraineta, mis omakorda soodustab fossiilse gaasi kasutamist. Täna näeme, et sellisel puhul maksavad lõpparve kinni tarbijad,» selgitas Annus.