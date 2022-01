Miljonärid tegid üleskutse neid kohe maksustada

Üleskutse järgneb rikkurite ja vabaühenduste toetatud uuringule, milles leiti, et varamaksu kehtestamisega maailma rikkaimatele inimestele saaks kaasata 2,52 triljonit dollarit aastas. See on piisav, et pakkuda koroonaviiruse vaktsiine kõigile ja tuua vaesusest välja 2,3 miljardit inimest.

Avalikus kirjas maailma majandusfoorumi (WEF) virtuaalkohtumisele ütlesid 102 miljonäri, nende seas Disney pärijanna Abigail Disney, et praegune maksusüsteem on ebaõiglane ja loodud sihilikult rikaste rikastamiseks.

«Maailm – iga maailma riik – peab nõudma, et rikkad maksaks oma õiglase osa,» öeldi kirjas. «Maksustage meid, rikkaid, ja maksustage meid kohe.»

Heategevusorganisatsiooni Oxfam äsja avaldatud uuringus leiti, et maailma kümme rikkaimat meest kahekordistasid kahe esimese pandeemiaastaga oma vara 1,5 triljoni dollarini, ehkki ebavõrdsus ja vaesus üha kasvasid.

«Miljonäridena teame, et praegune maksusüsteem ei ole õiglane,» seisis kirjas, mille edastasid ühendused, nagu Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity, Tax me Now ja Oxfam.

«Enamik meist saab öelda, et kui maailm on viimasel kahel aastal läbi elanud tohutult kannatusi, on meie varandus pandeemia ajal hoopiski kasvanud. Kummatigi saavad vähesed meist, kui üldse keegi, ausalt öelda, et maksame oma õiglase osa makse.»

Kirjale allakirjutanute seas on jõukad mehed ja naised Ühendriikidest, Kanadast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Taanist, Norrast, Austriast, Hollandist ja Iraanist.

Patriotic Millionaires osales varamaksu uuringus vabaühenduste ja liikumiste võrgustikuga, nende seas Fight for Inequality Alliance, Oxfam ja USAs baseeruv mõttekoda Institute for Policy Studies.

Lisaks ülemaailmsele immuniseerimisele ja vaesuse leevendamisele, oleks maks piisav üldise tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemi loomiseks 3,6 miljardi inimese jaoks madala ja keskmise sissetulekuga riikides, teatas ühendus.

Välja käidud kava järgi kehtestataks kaheprotsendine maksumäär inimestele, kelle vara väärtus on üle viie miljoni dollari. Üle 50 miljoni dollari korral oleks maksumäär kolm protsenti ja üle miljardi dollari korral viis protsenti.

Järsem astmeline kord, mis hõlmaks kümneprotsendist maksu miljardäridele, tooks sisse 3,62 triljonit dollarit aastas.

Mullu plaanisid varamaksu kehtestamist USA umbes 700 miljardärile ka riigi Demokraatliku Partei seadusandjad, kuid president Joe Bideni 1,75 miljardi dollarisest sotsiaal- ja kliimakaitseprogrammist jäeti maks lõpuks siiski välja.

«Pole võimalik õigustada süsteemi, mis kasvatab lõputult maailma rikkaimate inimeste varandust, samal ajal mõistes miljardid teised kergesti ennetatava vaesuse küüsi,» ütles Patriotic Millionairesi esimees Morris Pearl.