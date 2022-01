Luminor: aasta algus tõi turgudele müügihuvi

Kui varem peeti Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul tarneahelate katkemisest tekkinud kiiret inflatsiooni mööduvaks, siis nüüd räägitakse üha enam ennaktempos intresside tõstmisest.

Seitsme maailma juhtiva tööstusriigi (G7) keskpankadest teatas Bank of England esimesena otsusest tõsta intressimäära 0,1 protsendilt 0,25 protsendile. USA Föderaalreservi juht Jerome Powell viitas samaaegselt, et kõrge inflatsioonimäär võib riigi majanduskasvu löögi alla seada. «Sellised sammud ja seisukohad viitavad, et kiire inflatsioon on kõike muud kui ajutine nähtus,» ütles Kose. Selle kinnituseks lühendas USA keskpank ka oma varade ostu programmi lõpetamiseks mõeldud perioodi, prognoosides 2022. aastaks intresside tõusu.

Pandeemiaaegsete majanduse elavdamise meetmete kokkutõmbumise mõju leevendamiseks otsustas Euroopa Keskpank suurendada ajutiselt igakuiste võlakirjaostude mahtu. «Kuumahtu kahekordistatakse 2022. aasta teises kvatalis, mil see jõuab 40 miljardi euroni. Aasta teises pooles langeb see taas järk-järgult 20 miljardi euroni. See samm on mõeldud pehmendama 1,85 triljoni euro suuruse kriisiabiprogrammi lõppu 2022. aasta märtsis,» selgitas Luminori privaatpanganduse varahaldur. Tervikuna prognoosib Euroopa Keskpank alanud aastaks majanduse kiiret taastumist ühes kiirenenud inflatsiooniga.

Investorite murelikkusele annab lisajõudu ka Hiina ühe suurima kinnisvaraarendaja Evergrande maksejõuetuks kuulutamine, mis on ohuks nii riigi kinnisvarasektori püsimisele kui ka ülemaailmse finantssüsteemi stabiilsusele. «264 miljardi euro piiri ületav Evergrande võlakoorem ning likviidsuse probleemidest ja maksejõuetusest järgemööda teatavad väiksemad kinnisvaraarendajad on pannud tegutsema ka Hiina keskpanga. Aasta lõpus vähendati enamiku pankade reservimäära, vabastades ca 165 miljardit euro väärtuses likviidsust,» kirjeldas Kose.

Majanduse taastumise seisukohalt ei saa üle ega ümber ka COVID-19 jätkuvast kiirest levikust, mis võib edaspidigi uusi pudelikaelu tekitada. Kose hinnangul oleks majandusele kõige valusam uute karmide piirangumeetmete kehtestamine haiglate koormuse minimeerimiseks.