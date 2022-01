Elering: ülekoormustasu läheb investeeringute rahastamiseks

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et ülekoormustasu ei ole Eleringi tulu ega kasum, mis kajastuks kasumiaruandes ja Eleringi omanik ei saa seda raha ettevõttest välja võtta. «Ülekoormustasu kasutamise võimalused paneb paika Euroopa Liidu regulatsioon ning selle kasutamise üle peab järelevalvet Konkurentsiamet. Ülekoormustasu eesmärk on koguda raha eraldi fondi nende samade ülekandevõimsuste suurendamiseks. Näiteks, kui ehitame Estlink 3 ehk kolmanda Eesti-Soome ühenduse, siis saame kasutada seda raha ilma tarbija tasusid tõstmata.»

«Näiteks rahastame ülekoormustasust Narva piirkonnas algavaid ning Valga juures Lätti suunduvate liinide uuendamist sünkroniseerimise projekti raames. Samuti kasutas Elering sama rahastusallikat Eesti-Läti kolmanda ühenduse rajamiseks. Ei sünkroniseerimise projekti ega ka uue Läti ühenduse projekti polnud tänu ülekoormustasule vaja kaasata Eesti elektritarbija raha,» selgitas Veskimägi. «Kui kahtluse alla on seatud Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse vajalikkus, siis ilma selle ühenduseta me Eestit Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ühendada ei saa ega samuti liita uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi Eesti elektrisüsteemiga.»

Ülekoormustasu võimaldab samuti pakkuda turuosalistele ehk eelkõige elektrimüüjatele riskimaandamisinstrumente, mis on eelduseks soodsamate elektripakettide turuletoomisele lõpptarbijatele. Läti suunal on taoline instrument kasutusel juba aastaid. Elering on teinud ära ettevalmistused sarnase instrumendi rakendamiseks ka Eesti-Soome piiril. Instrumendi rakendamise otsuse langetavad Eesti ja Soome energiaturu regulaatorid.