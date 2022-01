Elcogen ehitab Lõuna-Korea vesinikutootjale 75 miljoni eurose tehase

Elcogeni tehas kerkib tuumajaama koosmõjul vesiniku tootmise kompleksi Uljinis, mis asub Korea suurima tuumaelektrijaama Hanuli lähistel. Tahkoksiidse elektrolüüsi tehnoloogia võimaldab toota vesinikku madalamate kuludega kui teised tänapäeval eksisteerivad vesinikutehnoloogiad, kasutades selleks tuumaelektrijaama jääksoojust. Tuumajaama koosmõjul vesiniku tootmiskompleks on osa Korea ambitsioonikast vesinikuühiskonnale ülemineku plaanist, teatas Elcogen.

Elcogeni asutaja ja tegevjuht Enn Õunpuu ütles, et Korea Uljini maakonna ja Next Energyga sõlmitud kokkulepe tõestab taas kui hinnatud on Elcogeni tehnoloogia suuremahulisel vesinikutootmisel. «Vesiniku kui puhta energia tootmisvahendi esiletõus läheb hästi kokku Elcogeni missiooniga võimaldada laialdaselt tõhusat ja heitevaba energia- ja vesinikutootmist puhtama tuleviku heaks,» kommenteeris Õunpuu.