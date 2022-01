Elektri hind tuleb alla, kui kasutame rohkem oma tuult

Nordpooli mudel ei ole midagi ainult sellele elektriturule ainuomast, sama mudelit kasutatakse kõikjal Euroopas ja maailmas. Olukorras, kus turul on palju eri tootjaid sisuliselt sama kauba, kuid erinevate tootmishindadega, tekib vajadus leida optimaalseim viis pakkujate järjestamiseks. Seda tehakse viisil, et need, kes ühel päeval turule ei pääse, ei jalutaks järgmisel päeval turult minema ega paneks oma elektrijaama kinni. Börsile teevad tootjad pakkumisi lähtudes oma toodangu muutuvkuludest – ehk siis soojuselektrijaamade puhul sisuliselt CO 2 ja kütuse hinnast. Muutuvkulude tagasi teenimine on tootja vaates esimene moment, kui tal on mõtet oma tootmine käima panna. Iga sent, mida ta muutuvkuludest enam teenib, tähendab juba kapitalikulude tagasiteenimist ning ka kasumi teenimist.