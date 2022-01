Eesti võib saada tuumajaama

Nii Aas kui ka Kallas on sellest teemast rääkides ettevaatlikud, kuid nad ei tee oma isiklikest vaadetest saladust. «Minu isiklik suhtumine tuumaenergiasse on positiivne,» ütles Kallas Postimehele.

Tuumajaama ehituse ettevalmistus on Eestis käinud juba 2020. aasta suvest, mil toonane keskkonnaminister Rene Kokk nimetas ametisse tuumaenergia töörühma. Viimase liige on muu hulgas Fermi Energia, mis ühendab ettevõtjad, kes on huvitatud väikese tuumareaktori ehitusest Eestisse.