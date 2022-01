USA lennufirmad: 5G põhjustab lennunduses suure kaose

Lennuettevõtete juhid ütlesid, et mobiilioperaatorite Verizoni ja AT&T 19. jaanuaril aset leidev 5G teenuste käivitamine USAs põhjustab «täiesti välditava majandusliku katastroofi». Nimelt kardavad lennufirmad, et 5G C-riba signaalid hakkavad häirima õhusõidukite navigatsioonisüsteeme, eriti neid, mida kasutatakse halva ilmaga.

Seetõttu pöördusid tippjuhid ühiskirjaga USA lennuameti (FAA) poole, nõudes kiireid meetmeid. «Vaja on viivitamatut sekkumist, et vältida märkimisväärseid häireid reisijatele ja kaubaveole.» Samuti toodi pöördumises välja, et häired lennunduses seaksid ohtu ka vaktsiinide tarned.

Ühendriikide juhtivad lennufirmad soovivad, et 5G edastamine keelataks ära maandumisradadest 3,2 kilomeetri (2 miili) raadiuses. Pöördujate sõnul võimaldaks pakutav kitsendus protsessiga edasi minna. «See võimaldab 5G mujal kasutusele võtta, vältides samal ajal kahjulikke mõjusid lennutööstusele, reisijatele, tarneahelale, vaktsiinide tarnimisele, tööjõule ja majandusele laiemalt,» seisis kirjas.

BBC teatel tegeletakse teemaga USA valitsuse kõrgeimal tasemel ning läbirääkimised olukorra üle jätkuvad.

Lennufirmade ettepanekul peaks lennuamet probleemsed kohad ise kindlaks määrama. «Palume, et FAA tuvastaks viivitamatult need 5G tugijaamad, mis on kõige lähemal lennujaama peamistele maandumisradadele,» teatasid pöördumise autorid.

Probleemid kõrgusmõõturitega

Lennufirmadega samal meelel on ka tootjad Airbus ja Boeing, kes haruharva ühisavaldusi teevad. «Lennukitootjad on meid teavitanud, et suurel hulgal täna kasutuses olevatel õhusõidukitel jääb [pärast 5G kasutuselevõttu] määramatuks ajaks õhku tõusmata.»

Kuigi valdavalt puudustavad probleemid 5G-ga lennuettevõtete teatel USA siseliiklust, on sel mõju ka rahvusvahelistele lendudele. «Lisaks siseriiklikult tekitatud kaosele võib kasutuskõlblike lennukite puudumine jätta välismaale kümneid tuhandeid ameeriklasi,» seisis avalduses.

USA lennuohutust jälgiv FAA teatas pühapäeval, et umbes 45 protsenti USAs registreeritud lennukitest saaksid maanduda 5Gst mõjutatud lennuradadel ka halva nähtavuse korral.

Seejuures möönis lennuamet, et oht reiside ärajäämiseks on arvestav. «FAA jätkab koostööd tootjatega, et mõista, kuidas kõrgusmõõturi andmeid lennujuhtimissüsteemides kasutatakse. Seni peaksid reisijad kontrollima oma lennufirmade käest, kas sihtkohas, kus häired 5G-ga on võimalikud, ennustatakse halba ilma.»

Kuigi küsimused 5G ja lennunduse osas on endiselt lahendamata, pole teema uus ning see see on uue andmeside põlvkonna turule tulemist juba korduvalt edasi lükanud. Esiti pidid operaatorid avama 5G võrgud detsembris, seejärel jaanuari alguses. Kahe nädala eest tulid telekomihiiud AT&T ja Verizon transpordiminister Pete Buttigiegi palvel lennundussektorile vastu ja pikendasid tähtaega kahe nädala võrra.