Taavi Veskimägi: Soome kolmas kaabel toob elektri võrgutasude tõusu

FTR-i loomine ei ühtlusta otseselt elektri hindu, küll aga võimaldab see maandada turuosaliste hinnariski, kes on oksjonilt ostnud endale hinnamaandusinstrumente. Hinnavahe tekkimisel tehakse FTRi tagasimakseid instrumendi ostjatele. Näiteks Elering müüks 100MW Eesti-Soome FTR ja oksjonil kujuneb hind 10 EUR/MWh. Elering maksab FTR ostnud turuosalisele tagasi mistahes tegeliku hinnaerinevuse. Näiteks, kui tegelikult kujuneb Eesti ja Soome börsihinna erinevuseks 5 EUR, siis turuosaline on maksnud FTR eest 10 EUR, aga Eleringilt saab 5 EUR, ehk ta on riski maanduse eest maksnud peale 5 EUR. Kui tegelik hinnaerinevus on 18 EUR, siis Elering maksab turuosalisele 18 EUR ehk turuosaline on saanud tulu 8 EUR.

Oluline on märkida, et kuna FTR müüakse oksjonil ja turuosalised, kes FTRga hinnariski soovivad fikseerida, teevad oma pakkumise, hinnates, kui suureks hinnaerinevus võib kujuneda, siis tegelikkuses toimiva turu korral kujuneb FTR hind ligilähedaselt võrdseks tegeliku hinnaerinevusega ehk FTR ostnud turuosaline ega Elering ei saa midagi soodsamalt, ei kanna kahju ega teeni lisatulu. Samas see võimaldab turuosalisel fikseerida, et hinnaerinevus Eesti ja Soome vahel ei ületa tema jaoks kuluna FTR hinda.