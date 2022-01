Turismifirmad tahavad energiakulude kompenseerimist

Lisaks soovivad turismifirmad, et valitsus kaotaks kiiresti piirangud kuni 18-aastastele vaba-aja tegevustes osalemiseks teadmises, et haridusasutustes on kiirtestimine ennast õigustanud ja see toimib.

Ühtlasi tahavad turismiettevõtted, et kaotataks kellaajaline piirang, mis aitab sündmused taas tuua kontrollitud keskkondadesse. Ka paluvad turismifirmad, et täiskasvanutele lubataks teenuseid osutamine lisaks COVID-passile ka ühekordsete kiirtestide tegemisel teenusepakkujate juures.

«Tänased energia-, gaasi- ja küttekulud on probleem kogu Eestile. Mitte ainult väiksema sissetulekuga peredele ja pensionäridele, mitte ainult riigiettevõtetele. Meie sektori paljudele ettevõtetele on see kui surmahoop. Kui piirangud ja pandeemia pole suutnud veel murda, siis ehk see?» kirjutavad turismiettevõtted peaminister Kaja Kallasele saadetud kirjas.

Turismifirmad märgivad kirjas, et nende varasemad mitmed palved on jäänud vastusteta. «Kas ettevõtted, kes on aastaid ja aastakümneid maksnud riigile makse ja teinud tööd, et Eesti mainet tõsta ning siin külalisi väärikalt vastu võtta, ei ole riigile niigivõrd olulised, et mõned kuud nende toimetulekut toetada, et nad juba peatselt saaksid oma hea tööga jätkata?,» küsivad nad.