Rain Lõhmuse osalusega firma investeeris rohelise kliimatehnoloogia firmadesse

Investeering on Livonia Partnersi teise fondi teine rahapaigutus. Livonia üks peamisi fookusvaldkondi on nimelt kliimapositiivsed investeerimisvõimalused.

Livonia Partners on Baltimaades tegutsev eraõiguslik investeerimisettevõte, mille varade maht on 230 miljonit eurot. Ettevõtet juhivad selle asutajad Kaido Veske, Kristīne Bērziņa, Rain Lõhmus ja Mindaugas Utkevičius. Livonia kontorid asuvad Eestis, Lätis ja Leedus. Investorid on kohalikud ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, Baltikumi ja Põhjamaade pensionifondid, EBRD (the European Bank for Reconstruction and Development), ning Balti Innovatsioonifond (BIF), mis investeerib Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ning Balti rahvuslike investeerimisfirmade kogutud kapitali.