East Capital müüs spaahotelli Anett Kontaveidi osalusega firmale

Omanikke vahetanud hoone pindala on 6600 ruutmeetrit, hotellis on 92 numbrituba, spaa, konverentsikeskus ja restoran. Hotell avas uksed 2004. aastal, East Capital Baltic Property Fund kinnisvarafondi portfelli on see kuulunud aastast 2006. Aastatel 2014–2015 läbis hotell ka põhjaliku uuenduskuuri.