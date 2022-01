Elering sai riigilt loa asutada elektrisüsteemi koordineerimiskeskus

Balti RCC on üks kuuest Euroopa koordineerimiskeskusest, mis peavad ühiselt tagama üleeuroopalise elektrisüsteemi töökindluse. Piirkondlike koordinatsioonikeskuste loomise nõue tuleneb Euroopa Liidu puhta energia paketist ja nende eesmärk on ellu viia elektrisüsteemide opereerimise planeerimisega seotud ülesandeid.

Balti piirkondliku koordinatsioonikeskuse roll on edendada Balti süsteemihaldurite ühiseid tegevusi Balti riikide elektrisüsteemide töökindla toimimise tagamisel. Keskuse roll on toetada ka süsteemihaldurite lähituleviku suurimat ühist eesmärki, milleks on Balti energiasüsteemi liitmine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.

Elering AS on energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Ettevõtte ainuosanik on Eesti riik, ainuosaniku esindaja on osalust valitseva ministrina majandus- ja kommunikatsiooniminister.