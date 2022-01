JURIST SELGITAB ⟩ Mida tööõnnetuse korral teha ja kellelt kahju nõuda

Riskianalüüsi koostamisest üksi aga abi ei ole, kui riskianalüüsi põhjal tehtud tegevuskava praktikas kasutusele ei võeta. Seepärast on oluline, et tööandjad muudaksid tööohutuse ja -tervishoiu ettevõtte igapäeva osaks – jälgiksid, et töötajaid kasutaksid õigesti neile tööks vajalikke masinaid, seadmeid, tööriistu, aineid, isikukaitsevahendeid ning vajadusel juhendaksid neid, lisaksid töökohtade juurde selgitavad lühiohutusjuhendid, teavitused ja märgistused ning kontrolliksid regulaarselt tööohutust ja -tervishoidu, viies läbi sisekontrolle ja auditeid.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid jurist Liina Luhti sõnul võivad siiski õnnetused juhtuda ka juhul, kui on koostatud korrektne riskianalüüs ja seda on eeskujulikult täidetud. «Ka töökohas, kus tööandja on kõiki vajalikke abinõusid tööohutuse tagamiseks rakendanud, ei ole õnnetuse toimumine siiski välistatud kas ebasoodsate asjaolude kokkulangemise, tähelepanematuse või mõne muu asjaolu ilmnemise tõttu. Oluline on siinkohal teada õiguslikke nüansse – kellele peab õnnetusest teada andma, millise aja jooksul, kes alustab uurimist ja millised on tööandja kohustused. Näiteks on oluline teada, et kui kannatanu tööõnnetusest teada ei anna, jääb ta ilma seadusega ettenähtud haigushüvitisest, mida Haigekassa maksab tööõnnetuse või selle tüsistuse korral alates haigestumise teisest päevast 100% ulatuses,» lisas Luht.