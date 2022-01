Kreeka hakkab vaktsineerimata üle 60-aastasi trahvima

Väljaande andmetel on otsuse põhjuseks riigi tervishoiusüsteemi pingestatud seis, sest nakatusjuhtumite arv kasvab ning valitsus hakkab kannatust kaotama.

Kreeklased on aga pahased, sest vaktsineerimsaegu napib. «Panin vaktsineerimisaja 11.jaanuaril, kuid vaba aega pakuti alles 31. jaanuariks. Miks mulle varasemat aega ei pakutud? See ei ole minu süü, aga nüüd öeldakse, et tuleb trahvi maksta. Mille eest,» Küsis kreeka kodanik.