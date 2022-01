Smartposti võrgustik kasvas eelmisel aastal ligi poole suuremaks

«Pakimahud ületasid 2021. aastal igasuguseid rekordeid ning suur kasv andis tõuke 61 pakiautomaadi ning pakipunkti avamiseks. Täna on Smartposti võrgustikus kokku 259 jaotuspunkti, mida on 45% rohkem kui eelneval aastal. Nüüd oleme esindatud ka mitmes asulas, kus seni paki kättesaamise võimalus puudus,» Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg.

«Pakiautomaatide võrgustikku plaanime lisada ligi 100 uut pakiautomaati. Meie eesmärk on, et 94%-l elanikkonnast on pakiautomaat lähemal kui kaheksa kilomeetrit. Lisaks on eesmärk, et linnas asub lähim pakiautomaat maksimaalselt 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel ning maapiirkonnas 10-minutilise autosõidu kaugusel,» selgitas Paalberg.