Tänavu alustatakse kümnete Rail Balticu rajatiste ehitust

«Ettevalmistused on tehtud, et anda sel aastal täiendavalt ehitusse kümmekond viadukti ja mõned ökoduktid, kuid 2022. aasta kõige olulisemaks väljakutseks on Rail Balticu projekti kõige mahukamate tööde ehitushangete läbiviimine,» räägib Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.