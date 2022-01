Urmas Kruuse: põllumehe esimene ülesanne on toidu tootmine

«Me ei saa mööda vaadata ambitsioonikatest kliimaeesmärkidest, mis näevad ette süsiniku sidumise suurendamist. Nende teemadega tuleb tegeleda, aga seejuures on oluline, et kõikide kavandatavate tegevuste ja metoodikate loomisel arvestataks liikmesriikide kohalike tingimuste ja lähteolukorraga. Kindlasti tuleks arvesse võtta ettevõtete seniseid tegevusi säästva süsinikuringe tagamiseks,» rõhutas Urmas Kruuse, tuletades ühtlasi meelde, et põllumehe esimene ülesanne on toitu toota.