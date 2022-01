INTERVJUU ⟩ Bussikuningas Osula: meie piletihindu ei tõsta!

Ettevõtete kliendistrateegiaid on väga erinevaid. Meie soov on tuua inimesed bussidesse tagasi ja katta suurenevad kulud reisijate arvu kasvuga. Keerulisel ajal, kus kõik kallineb, proovime leida muid võimalusi.

Ütlen ausalt, et olukord on väga dramaatiline – Lux Expressi käive oli 2019. aastal 38 miljonit, mullu aga 14 miljonit. Reisijate arv on kukkunud 3,21 miljonilt 1,36 miljonini. Sellises olukorras saab ettevõtja olla vist ainult see, kel on tohutult optimismi ja paindlikkust lahendusi leida.