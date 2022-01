Detsembris müüdi viis korda rohkem suuski kui aasta varem

Riigiti tulemusi ja edetabeleid võrreldes toob Kačerauskas välja, et Leedus müüdi talvekaupadest kõige rohkem naiste kindaid, Eestis tegid detsembris kõige parema müügi uisud ja Lätis lumetuubid. Tootekategooria juhi sõnul toetab see grupi varasemat tähelepanekut, et tooted ja isegi tootekategooriad, mis müüvad hästi ühes riigi, ei pruugi seda teha teises või vastupidi.

Kelk on Eesti, Läti ja Leedu talvisesse müügiedetabeli jõudnud iga talv. PHH Groupi andmetel müüvad kõige paremini kuni kolmeaastastele mõeldud klassikalised, metallist liuguritega puidust kelgud, mis lähevad Kačerauskase sõnul sageli ka kuuse alla. Veidi suuremad lapsed, noored ja täiskasvanud eelistavad müügiandmetele tuginedes aga täispuhutavaid lumetuube ning Eestis on selle hooaja tõeliseks müügihitiks ka mäesuusad.

Kačerauskas lisas, et mäesuusatamise alternatiivina kasvas eelmisel aastal tohutult murdmaasuusatamise populaarsus. «Piirangute valguses pakkus see head võimalust vabas õhus lumist ilma nautida ning müügiandmetest nähtub, et see trend pole uuel hooajal sugugi raugenud,» lausus ta.