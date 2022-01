Suurpankaade kasumid hakkasid kahanema

Halbade laenude osakaal pankade bilansis on rekordmadalatel tasemetel ning äri- ja eraklientidel on hulgaliselt vaba raha.

Kuna USA keskpank Föderaalreserv on vihjanud, et alanud aastal tulev päris mitu intressimäärade tõstmist, peaks see suurpankade intressitulusid kasvatama. Kuid JPMorgan hoiatas, et esialgu toob intressimäärade kasvamine kaasa laenumahtude kahanemise, seda eriti siis, kui intressimäärade kasv tuleb kiire.

The Wall Street Journal kirjutab mõjukas rubriigis «Kuuldused Tänavalt» (Head on the Street), et fundamentaalselt on kõrgemad intressimäärad pankadele kasulikud, aga investorid peavad olema kannatlikud, enne kui nende positiivne efekt realiseerub.