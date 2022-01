KÕIK POLE KULD, MIS HIILGAB ⟩ Suurte iduhiiglaste suured kelmid

Aeg-ajalt on pahandatud, et pärast eelmist finantskriisi, mis viis investeerimispanga Lehman Brothers kõrval pankrotti või ­sundühendamisele veel terve hulga finantsinstitutsioone ning Ameerika Ühendriikide ja mitme teise arenenud riigi majanduse aastakümnete suurimasse kriisi, ei pandud kedagi vangi. Nüüd, kus finantskriisile järgnenud ja ­koroonakriisiga kaasnenud rahatrükk on tekitanud hulga mulle, neist üks ilmselt idufirmade mull, on juba mitme suure idufirma juhi kohta alustatud krimi­naaluurimist ning ootamas on ka ­reaalsed vanglakaristused.