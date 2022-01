Euroopa energiakriis kogub uusi tuure

Elektri- ja gaasihinnad tõusid reedel hüppeliselt, kuna oht geopoliitiliste pingete eskaleerumiseks ning sõjategevuseks Ukrainas on üha kasvamas. «Uue võimaliku sõja puhkemise oht Ukrainas ja selle mõju gaasiturule tekitavad jätkuvalt palju ebakindlust,» ütlesid energiaturu kaupleja Energi Danmarki analüütikud Bloombergile.

Rahandusminister Bruno Le Maire ütles, et kodumajapidamiste ja väikeettevõtete elektriarvetel lastakse sel aastal kasvada kuni 4 protsenti. Selle eesmärgi saavutamiseks vähendab riik ka elektri tarbimisega seotud makse kokku kaheksa miljardi ulatuses. Ilma hinna- ja maksualanduseta tõuseksid prantslaste elektrikulud alates 1. veebruarist 35%, teatas Prantsusmaa valitsus.

Aga vähenenud tulu elektrimüügist ei ole ainus EDFi tabanud probleem. Ka leiti kord kümne aasta jooksul tehtavate Civaux ja Penly reaktorite hooldustööde käigus torustike keevisõmbluste läheduses kahjustusi. Nende kontrollimine ja parandamine on võtnud oodatust kauem aega, mistõttu on EDF jäänud ilma plaanitud tuludest ning turg loodetud elektrist. Jefferies International Ltd. andmetel jääb EDFil seetõttu saamata umbes 6 miljardit eurot.