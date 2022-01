Gaasi suurtarbijad tahavad maagaasile hinnalage

Pöördujad märkisid, et jaanuaris on maagaasi hind tõusnud 113 euroni megavatt-tunni kohta, kusjuures koos aktsiisi ja käibemaksuga ulatub lõpptarbija hind nende arvutuste järgi aga koguni 140,23 euroni megavatt-tunni kohta. Võrreldes ajaloolise hinnaga maksab tavatarbija ja juriidiline isik liitude sõnul seega seitse korda kõrgemat maagaasi hinda.

Hetkel on kõikide tarbijate jaoks viidud maagaasi võrgutasu nulli. Lisaks on valitsus töötanud välja paketi, mille alusel hüvitatakse madala sissetulekuga inimestele 80 protsenti maagaasi hinnast, mis on kõrgem kui 49 eurot megavatt-tunni kohta. Ettevõtjatele kehtib praegu võrguteenuse tasu alandamise näol soodustus 6,67 eurot megavatt-tunni kohta.