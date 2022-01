Kuuekohalise portfelliga Ornella Jõgi: kõik panen investeeringutesse ja siis ise virelen

Vahetult enne aastavahetust otsustas Ornella Jõgi lüüa lukku neli uut korteritehingut, millele lisaks on tänaseks veel paar korterit juba broneeritud. «Pidin esimesel nädalal notarisse jõudma. Müüjad on stressis,» sõnas Jõgi. Kõik korterid on planeeritud renoveerimisprojektidena ning investor plaanib need oma kätega ­korda teha.