Nordica nõukogu vabastas senise juhi ametist

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul võib riik tulevikus Nordica erastada. «Arvestades lennundusturul toimunud suuremaid muutusi COVID pandeemia mõjul, on näha, et ühendused Tallinnast on tagatud lisaks kodumaisele ettevõttele ka väliste lennuettevõtjatega. See sunnib üle vaatama, kas riigi oma lennundusäri on strateegilise tähtsusega või võiks tulevikus selle erastamist kaaluda. Valdusettevõtte loomine on esimene samm selles suunas,» ütles Aas.