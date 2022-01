Eesti Energia: üle 1000-eurose arve sai 2800 koduklienti

«Detsembrikuus tarbitud elektri eest väljastatud arved on tänaseks jõudnud klientideni ning näeme selgelt, et elektri üldine hinnatõus mõjutab tarbijaid väga erinevalt. Klientidel, kellel on sõlmitud pikaajaline fikseeritud hinnaga leping, võis arve võrreldes eelmise kuuga olla isegi väiksem, sest riik kompenseerib ajutiselt pool elektri võrgutasust. Seevastu börsihinnaga elektrit tarbinud klientidel võis arve aastavõrdluses kasvada kuni viis korda,» selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.