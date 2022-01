Milrem Robotics hakkab kujundama Itaalia armee robootika tegevuskava

«Itaalia hange oli tippkonkurentsis, kõige suurem Euroopa maismaarobootika hange, kus me võistlesime Iisraeli ja Euroopa kaitsetööstustega,» ütles Milrem Roboticsi asutaja ja suurosanik Kuldar Väärsi. «Meid aitas taust, oleme teistest kauem sellega tegelenud ja selle ala eksperdid, meil on maailmatasemel meeskond.»

Viieaastase projekti eesmärk on töötada Itaalia armeele välja ja katsetada autonoomsete süsteemide (RAS) tehnoloogiat ja ajakohastada selle põhjal itaallaste RASi strateegiat ning visandada mehitamata süsteemide ja nendega seotud tehnoloogia kasutuselevõtu tegevuskava.

«See on Eesti kaitsetööstusele märgiline hange,» ütles Väärsi. «Oleme ka varem võitnud hankeid, aga mitte sellises mahus.» Hanke rahaline maksumus on konfidentsiaalne ja seda Väärsi ei avalda.

Robotid võtavad sõjapidamise üle

Milremi teadus- ja arendusdirektori Mart Noorma sõnul on robotid ja tehisintellekt tulnud sõjapidamisse, et jääda. See algas esimeste droonide tulekuga 1991. aastal, hiljem on sellele lisandunud maismaarobootika, mis on põimunud risti-põiki läbi tehnoloogia arenguga tsiviilvaldkonnas.

Robootika muudab sõjapidamise viisi. Kui praegu vaadatakse neid kui abivahendeid, siis tulevikus hakkavad need abivahendid dikteerima, mida inimesed saavad teha ehk mida süsteemid võimaldavad.

«Milrem on selle trendi õigel ajal ja enne teisi ära tabanud ja saanud aru, et see muutub ülioluliseks militaarsfääris,» rääkis Noorma. Robootika areng aitab kokku hoida inimressurssi, sest samade inimeste ja vähemate vahenditega on võimalik riigikaitses rohkem ära teha: varasema kümne inimese asemel kaitseb tulevikus üks inimene 10 roboti abil piiri.

«See on hästi eetiline – me saame säästa inimelusid,» ütles Noorma. «Oluline on inimelude säästmine mõlemal pool lahingujoont ja robootika annab humaansema konfliktide lahendamise võtme.»

Riskid on siin seotud eetiliste väljakutsetega ja ohuga, et roboteid kasutatakse ebaeetilistel eesmärkidel.

«Hästi tähtis on läheneda eetiliselt. Oma sõdurit on palju raskem saata üle piiri kui drooni. Milremil on siin oma eetikasüsteem välja töötatud, et oleksime selle eetilise kasutamise esirinnas,» ütles Noorma.

Itaalia on oma süsteemi püsti pannud, võttes arvesse NATO parimaid praktikaid, nende põhiküsimus on, kuidas linnakeskkonnas roboteid kasutada. Ülesande püstitusel on kaks poolt: tehnoloogia – droonid ja mehitamata sõidukid, millega eksperimenteerida, ja selle tehnoloogia arendusprotsess. Seda tsüklit korratakse igal aastal, võttes arvesse uut tehnoloogiat ja õpikogemust. Milrem teab, kuidas seda protsessi robootikaspetsiifiliselt läbi viia, ja pakub nii roboteid kui ka operatsioonilist tuge.

Milrem integreerib tehnika ühte süsteemi

Arendatavasse süsteemi kuuluvad suuremad ja väiksemad droonid. Ühed, mis liiguvad kõrgel ja haaravad üldpilti, teised, millega saab uurida hoonete sisemust, samuti erineva kandevõimega või miinitõrjevõimekusega droonid. Neile lisandub valik maismaasõidukeid, mis täidavad erinevaid funktsioone. Kõik need edastavad infot kesksüsteemi, mis koostab ülevaate objektidest nii külje pealt, alt, ülevalt kui ka seest.

«Meie ise kõiki seadmeid ei tooda, meie integreerime need üheks tervikuks kokku,» selgitas Väärsi. «Me oleme süsteemide integreerija ja kokkupanija, kes saab aru, mismoodi süsteemid aitavad lahinguväljal toimetada.»

Esimesena maailmas esitles Milrem Robotics 2015. aastal mehitamata maismaasõidukit.

Noorma sõnul võib Eesti rääkida juttu IT-riigist, aga sellele on vaja ka tõendusi. See on üks suur tunnustus Eesti startup-sektorile ja näitab, et Eesti suudab teha maailmas suuri tegusid.

«See, et Itaalia valis Milremi toetama oma suurt programmi, kus nad ise on suured tegijad NATOs, see näitab meie kompetentsi maailmas ja seda, mida me suudame maailmale pakkuda,» ütles Noorma.

Milrem Robotics on Väärsi sõnul arenenud üheksa tegevusaasta jooksul maailma kompetentsikeskuseks ja Euroopa turuliidriks maismaa robootikas. Esimesena maailmas esitles Milrem 2015. aastal mehitamata maismaasõidukit. Tegemist on eelkõige tehnoloogiaettevõttega, kus üle poole töötajatest on insenerid, kellest omakorda pool tarkvarainsenerid.