Mercedes, Volvo ja Traton ühendasid jõud poole miljardi eurose laadimisvõrgu loomiseks

Kolme veokitootja laadimisvõrgustiku ühisettevõte alustab tegevust 2022. aastal. Kokku on plaanis paigaldada vähemalt 1700 avalikku taastuvenergial töötavat laadimispunkti, mis kerkivad järgmise viie aasta jooksul maanteevedude vajadusi maanteede äärde ning olulisematesse logistikakeskustesse.

Traton Groupi ja Scania tegevjuht Christian Levin märkis, et konkurentide koostöö võib väljastpoolt paista pisut ootamatuna, kuid Tratoni ja partnerite algatus on oluline süsinikuneutraalse transpordi läbimurde saavutamiseks. «Meie uus ühisettevõte on tugevaks tõukejõuks elektriveokite ja -busside – kõige ökonoomsemate ja säästvamate sõidukite – kiirele arengule,» ütles Levin.