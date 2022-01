Elektrilevi ehitas mullu 1000 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku

Põhiliselt asendati rohkem kui 1000 kilomeetrit vanemaid paljasjuhtmelisi õhuliine nii madal- kui keskpinges ilmastikukindlamate õhu- või maakaablitega. «Õhukaablite kasutamine ja alajaamade automatiseerimine on kõige efektiivsemad lahendused võrgu töökindluse tõstmiseks,» selgitas Härm.

Viimase 10 aasta jooksul on Elektrilevi ilmastikukindlust suurendanud eelkõige madalpinge võrgus paljasjuhtmete asendamisega.

Ilmastikukindla võrgu osakaal Elektrilevi kogu jaotusvõrgus on 2021. aasta lõpu seisuga 72 protsenti, 10 aastat tagasi oli see veel 43 protsenti. Madalpingevõrgus on ilmastikukindlus suurenenud kümne aastaga veelgi rohkem – 54 protsendilt 2011. aastal 93 protsendini 2021. aastal.