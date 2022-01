Ametiühingute juht: keskklass kukutatakse kohta, kus nad peavad almust paluma

Ametiühingute keskliitu ligi üheksa aastat juhtinud Peep Petersoni sõnul on koroonaaeg mõjunud ametiühingutele positiivselt. Ta selgitab, et ametiühingute roll sotsiaalses dialoogis on konstruktiivne, sest otsitakse kõigile osapooltele kasulikumaid lahendusi.