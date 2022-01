Finnair tühistab omikroni tõttu 20 protsenti veebruari lendudest

«Omikroni viirusevariant ja gripihooaeg on põhjustanud suure hulga Finnairi ja ettevõte partnerfirmade töötajate haiguslehel olemise,» teatas Finnair. «Püüame selle personalinappusega toime tulla lendude tühistamisega, vältides viimase hetke muudatusi ning hallates paremini klientide ootusi.»

Lennud tühistatakse peamiselt sihtkohtadesse, kuhu läheb mitu lendu päevas, nagu Stockholm, Oslo, Pariis ja Rooma, et kliendid saaksid valida teise lennu samal päeval, teatas Finnair.

Pandeemia-aegne kauglendude ärajäämine on mõjutanud eriti just Finnairi, sest Helsingi ja Aasia vahelised lennud on tähtis osa ettevõtte kasvustrateegiast.